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Музей транспорта Москвы и МГХПА имени Строганова подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому студенты смогут применить свои знания на практике. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 26 мая.

— Студенты кафедры академии «Дизайна средств транспорта» получат новые знания и смогут применить их на практике, а именно: создадут демонстрационные и 3D-модели транспорта из коллекции музея, проведут совместные выставки, творческие семинары и конференции, выпустят научные статьи и книги, пройдут производственную и преддипломную практику на площадках музея, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Дептранса также добавили, что работы студентов академии уже сейчас можно увидеть на выставке столичного Музея транспорта «От эскиза до прототипа» на ВДНХ.

18 мая Мосгортранс и Московский физико-технологический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение работы столичных электробусов.