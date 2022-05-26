В Пентагоне отрицают наличие американских военных на Украине

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Вашингтон на сегодняшний день не располагает вооруженными силами на Украине. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Президент и главнокомандующий (США Джо Байден — прим. «ВМ») дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это остается в силе на сегодняшний день, — заявил он.

По заверению пресс-секретаря, подобной позиции Америка продолжит придерживаться и в дальнейшем, передает РИА Новости.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории России. По словам министра, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что, несмотря на происходящее на Украине, именно Китай представляет серьезную угрозу современному мировому правопорядку. Он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточится именно на Китае, даже учитывая проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.