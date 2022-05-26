Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Пентагоне отрицают наличие американских военных на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Пентагоне отрицают наличие американских военных на Украине
Фото: defense.gov

Вашингтон на сегодняшний день не располагает вооруженными силами на Украине. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Президент и главнокомандующий (США Джо Байден — прим. «ВМ») дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это остается в силе на сегодняшний день, — заявил он.

По заверению пресс-секретаря, подобной позиции Америка продолжит придерживаться и в дальнейшем, передает РИА Новости.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории России. По словам министра, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что, несмотря на происходящее на Украине, именно Китай представляет серьезную угрозу современному мировому правопорядку. Он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточится именно на Китае, даже учитывая проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

Украина Армия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте