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Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Егор Провоторов
Общество
Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Джоди Фостер стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» 74-го Каннского кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство / Фото: EPA

Именитая голливудская актриса Джоди Фостер исполнит главную роль в четвертом сезоне сериала телекомпании HBO «Настоящий детектив». Об этом в минувший четверг, 26 мая, передает американское издание The Hollywood Reporter.

Журналисты также рассказали, что артистка займет кресло исполнительного продюсера продолжения детективной антологии совместно с Барри Дженкинсом, который принимал участие в создании картины «Лунный свет».

Двукратная обладательница премии «Оскар» сыграет детектива Лиз Дэнверс, которая совместно с напарницей примет участие в поисках пропавших без вести работников одной из исследовательских станций на территории штата Аляска.

Четвертый сезон «Настоящего детектива» будет выходить с подзаголовком «Страна ночи». Дата выхода продолжения многосерийного фильма на данный момент не разглашается, пишет газета «Известия».

В середине мая стало известно, что известный голливудский актер Кевин Спейси, который постепенно возвращается в киноиндустрию после нашумевшего скандала, связанного с домогательствами, впервые за последние пять лет получил одну из главных ролей в кино

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