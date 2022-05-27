Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве произойдут «летние изменения»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала следующей недели в столице произойдут летние погодные изменения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Летние изменения ждут нас в начале следующей недели. Дожди сохранятся, но температура уверенно пойдет вверх, — сказал синоптик.

При этом, по словам специалиста, последние выходные весны в столице будут дождливыми. По прогнозам метеоролога, 28–29 мая на город обрушатся дожди летнего типа, а температура воздуха составит 15–19 градусов тепла.

Также Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», какой будет первая неделя лета в столице. По его словам, июнь в городе начнется с умеренно теплой погоды с температурой воздуха около плюс 20–23 градусов.

До вечера 27 мая в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра.