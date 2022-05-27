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Москва стала лидером в индексе качества инновационной политики

Араз Салехов
Город
Москва стала лидером в индексе качества инновационной политики
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столица заняла лидирующую позицию в индексе качества инновационной политики. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На протяжении нескольких лет Москва уверенно занимает первое место в индексе качества инновационной политики. Высокий показатель столицы был достигнут и отмечен экспертами в результате непрерывной работы по развитию инновационной городской экосистемы, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что городу удалось обновить технологическую инфраструктуру, в том числе открыть технохабы и технопарки, запустить программы кратного роста и масштабирования бизнеса, таких как StartHub.Moscow. Помимо этого, глава столичного департамента упомянул своевременный запуск финансовых и нефинансовых мер поддержки предпринимателей, которые, в свою очередь, позволили развить инновационную экосистему города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице действуют сервисы и программы Московского инновационного кластера (МИК), которые дают возможность начинающим и опытным предпринимателям развивать свой бизнес. Так, Фурсин отметил, что платформа предлагает новаторам специальные меры поддержки на каждом из этапов запуска бизнеса — от идеи до масштабирования.

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