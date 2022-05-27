Столичные службы возобновили горячее водоснабжение в более 4,5 тысячи зданиях

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные службы объявили о возобновлении подачи горячей воды в более 4,5 тысячах городских зданиях. Об этом в пятницу, 27 мая. сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В более 4,5 тысячах столичных зданиях возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний, — говорится в сообщении.

Среди них, как уточняется, почти две тысячи жилых домов. В общей сложности в работе были задействованы 4,2 тысячи специалистов. При этом городские службы собираются проверить системы теплоснабжения в более чем 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысячи жилых домов, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Напомним, что 16 мая в городе стартовало плановое отключение горячей воды. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что процедура проводится после окончания отопительного сезона, а также в рамках подготовки к новому.

При этом горожане воспользовались онлайн-сервисом для проверки графика отключения горячей воды более 955 тысяч раз. Изучить график отключения воды можно было в мобильных приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», а также на сайте Московской объединенной энергетической компании.