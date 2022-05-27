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Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая

Анастасия Колоскова
Экономика
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рубль в начале торгов на Мосбирже продолжил падение по отношению к европейской и американской валютам по сравнению с показателями на предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 мая.

Так, по состоянию на 10:19 по московскому времени курс евро показывал рост на 2,65 рубля — до 70,65 рубля, а минутами ранее подскакивал до отметки 71,15 рубля.

Курс доллара, в свою очередь, возрастал на 1,33 рубля, достигая 66,59 рубля.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее. По его словам, реально эффективный курс рубля на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет. Он отметил, что это означает серьезный вызов внутреннему производителю, так как давление импорта будет расти по мере восстановления его каналов.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.

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