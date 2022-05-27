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Собянин обозначил сроки готовности станции метро «Университет дружбы народов»

Араз Салехов
Город
Собянин обозначил сроки готовности станции метро «Университет дружбы народов»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Опарина Карта всех событий

Строительство станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии столичного метрополитена завершится в 2022 году. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проведения личного приема граждан по поручению президента России Владимира Путина.

— В этом году достроим (станцию «Университет дружбы народов» — прим. «ВМ»), благоустроим территорию, чтобы все было замечательно. Работаем, — отметил он.

Напомним, что открытие станции произойдет на границе районов Обручевский и Коньково, на пересечении улицы Академика Опарина и улицы Миклухо-Маклая. Рядом с объектом расположены несколько крупных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, мэр осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Он напомнил, что строительство восточного участка БКЛ началось в 2018 году. Здесь расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Также стало известно, что общестроительная готовность станции Троицкой линии столичного метрополитена «Тюленевская» составляет почти 50 процентов. Так, специалисты уже начали обратно засыпать котлован и помимо этого занимаются устройством верхнего строения пути.

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