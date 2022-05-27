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Андрей Бочкарев сообщил о подготовительных работах на всех участках 1-го этапа Рублево-Архангельской линии

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев сообщил о подготовительных работах на всех участках 1-го этапа Рублево-Архангельской линии
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты развернули подготовительные работы на всех участках между строящимися станциями «Шелепиха» и «Липовая Роща» в рамках строительства Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках первого этапа работ планируется построить участок длиной 12,65 километра. В настоящее время специалисты также проектируют второй участок, на котором разместятся станции «Ильинская» и «Рублево-Архангельское».

По словам Бочкарева, тоннелепроходка сейчас ведется между станциями «Звенигородская» и «Карамышевская».

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что работающие на линии щиты уже прошли две трети от пути, который был запланирован изначально.

До этого Бочкарев сообщил, что в столице ведутся работы по интеграции одноименных станций «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД-1).

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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