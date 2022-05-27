Салют в честь Дня пограничника запустят в Москве 28 мая

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В День пограничника, который отмечается 28 мая, москвичи и гости столицы смогут наблюдать праздничный артиллерийский салют. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа запустит в Москве праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наблюдать фейерверк можно будет в парке Победы на Поклонной горе, на Лужнецкой набережной и на аллее Партизан недалеко от Центрального музея Великой Отечественной войны.

В течение четырех минут будет выпущено более 1,3 тысячи выстрелов из семи установок, три из которых установят в парке Победы, еще четыре — на левом берегу Москвы-реки.

Фейерверк начнется в 22:00, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также в субботу, 28 мая, в столичных парках стартует проект «Спортивные выходные». Часть тренировок будет проходить у 16 павильонов «Здоровая Москва». Также участники впервые смогут посетить стретчинг на крыше Северного речного вокзала, тренировки в Доме культуры ГЭС-2 и много других занятий под руководством профессиональных тренеров.