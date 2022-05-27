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«Йога и спортивная ходьба»: Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в городские парки

Араз Салехов
Город
«Йога и спортивная ходьба»: Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в городские парки
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В субботу, 28 мая, в столичных парках стартует проект «Спортивные выходные». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 28 мая проект центров госуслуг и Департамента спорта Москвы «Спортивные выходные» возвращается в городские парки. Часть тренировок будет проходить у 16 павильонов «Здоровая Москва». Также участники впервые смогут посетить стретчинг на крыше Северного речного вокзала, тренировки в Доме культуры «ГЭС-2» и много других занятий под руководством профессиональных тренеров, — говорится в сообщении.

В выходные дни можно посетить 20 спортивных площадок на абсолютно бесплатной основе. Там будут проходить функциональные тренировки, северная ходьба, йога, а также street stretching и dance mix. Уточняется, что до или после событий участники смогут проверить состояние своего здоровья, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале сезона «Спортивных выходных». Так, горожане смогут выбрать подходящие занятия по пяти видам спорта. Бесплатные тренировки будут проходить под руководством профессионалов.

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