Новым главой ЛДПР стал Леонид Слуцкий

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Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий стал новым главой ЛДПР. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель главы фракции в Государственной думе РФ Ярослав Нилов.

Главу партии избрали в ходе съезда, который прошел в столице в пятницу, 27 мая.

Делегаты съезда избрали Слуцкого на тайном голосовании, передает РИА Новости.

Бывший глава фракции Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого депутат почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

В этот же день стало известно, что врио руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. В партии уточнили, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.