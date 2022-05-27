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Силуанов: Спецоперация требует огромных финансовых ресурсов

Георгий Соланович
Общество
Силуанов: Спецоперация требует огромных финансовых ресурсов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специальная операция ВС России на Украине требует огромных финансовых ресурсов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу, 27 мая.

— Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — восемь триллионов рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан, — заявил Силуанов.

Он также отметил, что 600 миллиардов рублей в 2022 году уйдут на пенсионное обеспечение. В 2023 году на эти же цели планируется выделить триллион рублей, в следующие годы — те же объемы.

Глава Минфина напомнил и об отмене бюджетного правила — с этого года все доходы от продажи нефти и газа направляются на расходы, передает Интерфакс.

До этого Силуанов заявил, что Россия всеми силами будет сохранять имидж надежного заемщика даже после введения ограничений по выплатам госдолга.

24 мая в Министерстве финансов США сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Он уже истек 25 мая в 07:01 по московскому времени.

Экономика Антон Силуанов Россия
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