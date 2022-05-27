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Село Нехотеевка обстреляли в Белгородской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Село Нехотеевка обстреляли в Белгородской области
Фото: Минобороны РФ

Село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в пятницу, 27 мая.

— Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины — поселка Теткино в Курской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

После этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

Украина Белгородская область Пострадавшие
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