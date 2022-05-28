Москвичи утилизировали более 14 тысяч предметов за время работы сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Фото: Анастасия Коробова / ГКУ Новые технологии управления

За восемь месяцев работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители столицы утилизировали более 14 тысяч предметов. Об этом в субботу, 27 мая, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» Александр Пищелко.

— Чаще всего москвичи просили вывезти стиральные машины — за восемь месяцев с помощью сервиса жители избавились от 4694 штук. Почти так же востребован вывоз холодильников — 4459 предметов этой категории отправились на утилизацию. Отдельно хочется отметить вывоз автомобилей — уже 11 отслуживших машин забрали на утилизацию по заявкам, поступившим на сервис, — отметил он.

Кроме того, Пищелко добавил, что самым популярным месяцем за время работы сервиса стал декабрь — в преддверии Нового года практически ежедневно поступало более ста заявок от жителей.

До этого стало известно, что за последние шесть месяцев москвичи воспользовались бесплатным сервисом вывоза ненужных вещей более 15 тысяч раз. Отмечается, что для подачи заявки на вывоз ненужных вещей отправителю необходимо указать адрес, отметить наличие лифта и выбрать удобные дату и время. После этого с пользователем свяжется представитель компании-партнера для подтверждения информации и уточнения деталей. В одну заявку можно включить до 20 предметов.