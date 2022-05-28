В России выявили 4556 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4556 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 86 граждан, еще 2106 человек оказались госпитализированными в медицинские учреждения.

Фото: стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5844 человека.

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что россиянам, особенно людям старшего поколения, лучше провести летний отпуск в своей климатической зоне. Он пояснил, что такая необходимость существует в связи с важностью реабилитации людей, переболевших ковидом.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса, однако вирус мутирует и может вернуться.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о том, возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса.