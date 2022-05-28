Эксперт объяснил, можно ли распознать фейковое банковское приложение

Фото: Unsplash

Мошеннические банковские приложения умело маскируются под настоящие, поэтому их бывает трудно вычислить. Чтобы минимизировать вероятность скачивания таких приложений, лучше доверять только официальным сайтам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

— Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо скачивать на официальном ресурсе. Можно зайти на официальные сайты банков, там должны быть иконки скачивания, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что в этом случае есть риск наткнуться на мошеннический сайт. Однако обычно на первых строчках в поисковых системах содержатся часто посещаемые ресурсы. Некоторые поисковики отмечают надежные сайты зеленой галочкой, уточнил он.

Вакулин обратил внимание, что даже в официальных магазинах можно наткнуться на ненастоящее приложение.

— Как я помню, фейковое приложение Сбербанка попадало в топы. Это был фишинговый сайт. Мошенник получал доступ к личному кабинету, денежным средствам и так далее. Распознать такие приложения невозможно, поскольку название компании, которое высвечивается в том же Google Play, можно обозначить как Сбербанк. Такие мошеннические приложения «выпиливают» с рынка, если в их адрес оставляют много жалоб, — пояснил собеседник «ВМ».

Мошенники подделывают не только банковские приложения, уточнил Вакулин. Так, преступники могут выпустить приложение, напоминающее популярную социальную сеть. Такое приложение также бывает сложно распознать, так как мошенники умело «накручивают» для него положительные отзывы, заметил эксперт.

Антивирус на телефоне может распознать фейковое приложение, однако однозначной гарантии нет, уверен специалист.

— Функция действует из учета того, что люди сами оставили отзывы. Если люди пожаловались, что это мошеннический сайт, команда его проверяет и добавляет в базу. По такому принципу работают в основном все антивирусы, если там есть такая функция. Так же, как и другие сервисы, которые заносят в базу мошенников. Там можно проверить, мошенник человек или нет, указав ссылку на профиль. Но тоже тут никто не даст стопроцентной гарантии: система может написать, что это не мошенник, так как в его адрес не существует отзывов, — резюмировал Вакулин.