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Новые лифты установили в детской поликлинике в Троицке

Александр Афонин
Город
Новые лифты установили в детской поликлинике в Троицке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Троицк, Октябрьский проспект, 5 Карта всех событий

Специалисты завершили работы по замене лифтового оборудования в детской поликлинике Троицкой городской больницы. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— Специалисты установили в поликлинике два новых лифта, пассажирский и больничный, грузоподъемностью 400 и 1,4 тысячи килограмм соответственно, — говорится в сообщении.

Новые лифты оснастили рядом современных функций. Благодаря обходному режиму кабина не останавливается на этажах при полной загрузке, а система диспетчеризации оперативно передает информацию о возможных неполадках в ситуационный центр.

Сами кабины выполнены из нержавеющей стали. Для обеспечения безопасности горожан пол покрыли антискользящим и грязеотталкивающим покрытием. Также, лифтовое оборудование было оснащено необходимыми опциями для людей с ограниченными возможностями, передает агентство городских новостей «Москва».

26 мая руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что завершается строительство новой детской поликлиники в Войковском районе. По его словам, работы завершены на 90 процентов.

Строительство Лифты Больницы
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