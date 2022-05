Посольство РФ обвинило США в демонизации Вооруженных сил России

Фото: Официальный сайт посольства России в США

Обвинения России в разжигании геноцида на Украине, которые постоянно тиражируются в американских СМИ, являются частью кампании по демонизации Вооруженных сил РФ. Об этом заявили представители российского посольства в Вашингтоне.

— Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил, — сообщили в дипмиссии в соцсети Facebook* в субботу, 28 мая.

По словам российских дипломатов, «на местах дела обстоят с точностью до наоборот». Они напомнили, что в контролируемых Вооруженными силами России районах Украины наращивается гуманитарная помощь, для обеспечения нужд людей направлены сотри тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Дипломаты призвали американскую общественность уделять внимание фактам и прекратить «преступное равнодушие к действиям украинских радикалов, которые, прикрываясь нуждами теробороны, отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

28 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты создали сеть биолабораторий вокруг России. Так, по имеющейся информации, в Нигерии — стране, откуда распространилась оспа обезьян, — функционируют как минимум четыре биолаборатории США, при этом все «центры курируются и финансируются американским военным ведомством» — Пентагоном.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.