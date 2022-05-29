Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Посольство РФ обвинило США в демонизации Вооруженных сил России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство РФ обвинило США в демонизации Вооруженных сил России
Фото: Официальный сайт посольства России в США

Обвинения России в разжигании геноцида на Украине, которые постоянно тиражируются в американских СМИ, являются частью кампании по демонизации Вооруженных сил РФ. Об этом заявили представители российского посольства в Вашингтоне.

— Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил, — сообщили в дипмиссии в соцсети Facebook* в субботу, 28 мая.

По словам российских дипломатов, «на местах дела обстоят с точностью до наоборот». Они напомнили, что в контролируемых Вооруженными силами России районах Украины наращивается гуманитарная помощь, для обеспечения нужд людей направлены сотри тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Дипломаты призвали американскую общественность уделять внимание фактам и прекратить «преступное равнодушие к действиям украинских радикалов, которые, прикрываясь нуждами теробороны, отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

28 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты создали сеть биолабораторий вокруг России. Так, по имеющейся информации, в Нигерии — стране, откуда распространилась оспа обезьян, — функционируют как минимум четыре биолаборатории США, при этом все «центры курируются и финансируются американским военным ведомством» — Пентагоном.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

СМИ Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте