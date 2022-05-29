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Аналитик дал неожиданный прогноз по рублю на второе полугодие 2022 года

Юлия Курганова

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Аналитик дал неожиданный прогноз по рублю на второе полугодие 2022 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Укрепление рубля, которое наблюдается в последнее время, может закончиться уже во втором полугодии 2022 года. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он напомнил, что в настоящее время довольно сильный курс рубля поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, а также ограничение импорта.

Однако сейчас власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля. Это вкупе с ростом импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля, отметил собеседник агентства «Прайм».

— Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, — предположил Сыроваткин.

Экономисты ИНП РАН обозначили равновесный курс рубля на рынке. Они пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса.

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