Фото: Pixabay

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Георгий Шпак считает, что Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных из-за страха Америки прямой конфронтации НАТО с Россией.

По его мнению, польские военные не отправятся на Украину под национальным флагом. На территории страны могут появляться только наемники или добровольцы из Польши, но не кадровые военнослужащие национальной армии.

— Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши, — пояснил Шпак в интервью RT.

Также генерал-полковник добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором «победителей не будет».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она «не перестанет тявкать». Он добавил, что история циклична и сейчас она повторяется.