В России выявили 4188 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 85 граждан, еще 1001 человек оказался госпитализированным в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 4411 человек.

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что россиянам лучше провести летний отпуск в своей климатической зоне. Он пояснил, что такая необходимость существует в связи с важностью реабилитации людей, переболевших ковидом.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса. Однако она отметила, что вирус мутирует и может вернуться.

20 мая стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России за прошлую неделю составил 36,8 процента. Ранее показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составлял 39,2 процента.