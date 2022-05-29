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Астрологи назвали привлекающие мужчин черты представительниц разных знаков зодиака

Евгений Белоусов
Общество
Астрологи назвали привлекающие мужчин черты представительниц разных знаков зодиака
Фото: Pexels

Критерии женской привлекательности были разными во все времена. Однако астрологи уверены, что некоторые черты, заложенные при рождении звездами, всегда будут привлекать к женщине мужчин. Но представительницам каждого из знаков зодиака присущи свои особенности.

Родившиеся под знаком Овна женщины прямолинейны, ответственны, самостоятельны, а еще спортивны. Они знают, чего хотят от этой жизни, и всегда готовы забрать желаемое. Они также верные друзья и партнеры по бизнесу, за такую надежность их и ценят мужчины.

Утонченные и чувственные женщины-Тельцы всегда ухоженны, а еще умеют вкусно готовить. Эти черты дают им много плюсов в глазах мужчин. Из них получаются прекрасные любовницы и жены.

Близнецы — интеллектуальные, остроумные и обаятельные. С такими женщинами очень тяжело заскучать. Из них выходят лучшие профессора, юристы и журналисты. Кроме того, рожденные под этим знаком женщины становятся надежными и понимающими друзьями.

Рожденные под знаком Рака женщины мечтательны, нежны, чувственны и очень заботливы, хотя порой бывают немного наивны. Для них любая прогулка может превратиться в необычайное романтическое путешествие.

Яркие, гордые, властные, талантливые и уверенные в себе женщины-Львы чаще прочих оказываются правы в любом споре. Добиться их — непростая задачка.

Дев отличает рациональность, аккуратность и независимость. Из них получаются прекрасные аналитики и бухгалтеры. Рожденные под этим знаком женщины лучше всех способны управлять семейным бюджетом.

Весы всегда стильные и образованные. Они не сидят на месте и могут спокойно сменить несколько профессий. А вот добиться их внимания будет непросто, ведь рожденные под знаком Весов женщины нисколько не боятся одиночества.

Скорпионы — проницательные, таинственные, страстные и сексуальные женщины, которые обладают завидной интуицией. Еще они неплохие гадалки, способные раскинуть карты и заглянуть в будущее.

Рожденные под знаком Стрельца женщины не только умны, они также любят спорт. Такие женщины всегда идут прямо к своей цели, не сворачивая с пути. Также собранны они и в быту, и на работе.

С женщинами-Козерогами легко вести дела и комфортно общаться, они никогда не подводят. Они успешные карьеристки, однако продвигаются по карьерной лестнице не в ущерб своей семье.

Водолеи независимы, прогрессивны и дружелюбны, они также не зависят от стереотипов, поэтому некоторым кажутся необычными. Они не требуют от избранника стабильности и не настаивают на замужестве.

Мудрые, возвышенные и сексуальные Рыбы превращают каждое свидание в таинство, от которого у мужчины захватывает дух, передает Пятый канал.

Астролог Елена Егорова рассказала, какие события на любовном фронте ждут представителей каждого знака зодиака в первый месяц лета.

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