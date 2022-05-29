Движение трамваев на юге Москвы восстановили

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Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Движение трамваев № 16, 38, 39 и 47 на юге Москвы восстановлено. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Шаболовке, говорится в Telegram-канале «Дептрнас. Оперативно».

Движение трамваев в районе остановки «Серпуховский Вал» было затруднено по техническим причинам. Маршруты трамваев были временно изменены.

Кроме того, из-за финального матча Кубка России по футболу на некоторых станциях столичного метро ожидаются ситуативные ограничения входа и выхода. Рекомендуется также заранее приобретать проездные на обратную поездку на метро, так можно будет сэкономить время в дороге после окончания матча.

Также с 28 по 30 мая ограничено движение транспорта по участку улицы Маршала Воробьева. Ограничения вызваны проведением строительных работ.

Напомним, что 22 мая в столице впервые появился речной трамвай, курсирующий по маршруту от Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Маршрут займет около 30 минут.