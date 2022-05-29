Одиннадцатая Русская музыкальная премия RU.TV назвала самых ярких исполнителей

Фото: Пресс-служба «Русского радио»

В «Крокус Сити Холле» 28 мая прошло главное музыкальное событие весны — XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. В рамках мероприятия были названы имена победителей в 20 номинациях, а звезды подарили зрителям невероятный музыкальный праздник.

В этот вечер «Крокус Сити Холл» стал средоточием красоты, музыки и звездных сенсаций. По традиции премия телеканала RU.TV началась со звездной дорожки, по которой прошли все те, чьи имена не сходят с первых страниц журналов, кого обсуждают, на кого хотят быть похожими миллионы зрителей: музыканты, артисты театра и кино, шоумены, спортсмены, дизайнеры, предприниматели.

Среди почетных гостей церемонии — Юрий Николаев, Стивен Сигал, Яна Рудковская, DJ Groove, Виктор Дробыш, Leonid Rudenko, Anna Asti, Burito, Mark Ovski, Александр Шоуа, Митя Фомин, группа «Тутси», Инна Маликова, Алексей Чадов, Анастасия Ивка, Согдиана, Севиль, Стас Костюшкин, Алена Водонаева, Белла Потемкина, Елена Борщева, группа «Фабрика», Бьянка, Ваня Дмитриенко, Виктория Дайнеко, Dенис Клявер, Константин Майор, Андрей Пономарев, Ольга Серябкина, группа «СПб!», Екатерина Одинцова, ведущие шоу «Русские Перцы» — Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов, Юлия Барановская, Алла Довлатова и многие другие.

Также по звездной дорожке прошла победительница конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском Татьяна Плис. «Русское Радио» подарило ей возможность почувствовать себя настоящей звездой, а также миллион рублей и «Праздник на миллион». А на афтепати в рамках церемонии Татьяна спела дуэтом со своим кумиром — Ириной Дубцовой.

В этом году перед организаторами Русской музыкальной премии телеканала RU.TV стояла сложная задача: провести грандиозное, масштабное шоу, которое поддержат миллионы зрителей в зале и онлайн, а также артисты, выбравшие Россию в непростой для страны период.

Открыл церемонию номер Мота. На сцене появился огромный валун, и композицию «Август — это ты» певец исполнял словно на морском берегу.

Выступление Владимира Преснякова сопровождалось брейк-дансом в исполнении его сына Артемия. Как отметил певец, свою награду он дарит именно сыну, ведь тот стал главным героем клипа «Хулиган», который, по мнению Владимира, и принес ему победу.

Не менее яркая сценография была представлена зрителям во время выхода на сцену ЮрКисса и Люси Чеботиной: на сцену выехал настоящий спорткар, а артисты сопроводили свое выступление поцелуем.

После этого на сцене выступила легендарная группа «Земляне», под чьи хиты пел весь зал.

Также в этот вечер с яркими, завораживающими номерами на сцену вышли: Дима Билан, МакSим, Кристина Орбакайте, Zivert, Полина Гагарина, Слава и Анна Семенович, Niletto, Мари Краймбрери и Звонкий, Ирина Дубцова, EMIN, Vlade Kay, Елена Север, COSMOS GIRLS.

Ведущими XI Русской музыкальной премии телеканала RU.TV выступили Елена Север, ЮрКисс, Ханна и Гоша Куценко. Они подшучивали над номинантами, подбадривали тех, кто не получил заветного самовара, и поздравляли победителей.

Лауреатами XI Русской музыкальной премии телеканала RU.TV стали: номинация «Лучший старт» — Люся Чеботина («Солнце Монако»); номинация «Дуэты Билана» — Дима Билан и Мари Краймбрери; номинация «Лучший дуэт» — Мари Краймбрери и Звонкий («Малыш»); номинация «Лучшая песня» — МОТ («Август — это ты»); номинация «Связь поколений» — Кристина Орбакайте («Сон во сне»); номинация «Кино и музыка» — Григорий Лепс и Елена Север («Еще вчера»; OST «Сирийская соната); номинация «Лучший видеоклип» — Zivert («Три дня любви»; реж. Алексей Куприянов); номинация «Лучший певец» — Владимир Пресняков; номинация «Лучшая певица» — Ирина Дубцова; номинация «Новые звезды «Русского Радио» — Марина Бриз.

Кроме того, награды получили: номинация «ФАН или ПРОФАН» — Кирилл Туриченко; номинация «Музыкальный блогер» — Хабиб. А также специальный приз радио: «Хит FM» — Zivert; «Голос России» — Полина Гагарина; «Воссоединение года» — группа «Земляне» и «Артист года» — Дима Билан.

— Я растрогался, у меня сублимировались все чувства. Я еле сдержал себя, чтобы не разрыдаться. Когда ты встречаешься с человеческой искренностью, это так обезоруживает! Это такое чувство благодарности. Я хочу сказать спасибо МакSим за слова, которые она произнесла сегодня, Мари Краймбрери, с которой мы так много работали в студии, Юле Zivert — за удивительную историю, как мы записали песню. Мы в последнее время редко говорим спасибо, а ведь все это мы делаем вместе с вами! — рассказал Дима Билан.

— Как сказал кто-то из великих, мы воздаем благодарение богам за то, что ничья жизнь не длится вечно, за то, что мертвые не встают из могил, за то, что даже самая усталая река в конце концов достигает моря. Мы рады, что мы воссоединились. Что добавились новые люди, они же — старые, которые внесли свою умудренную опытом кровь в молодую поросль, — подчеркнули в группе «Земляне».

Увидеть грандиозную церемонию вручения премии телеканала RU.TV зрители смогли в зале, в эфире телеканала, на официальной странице телеканала «ВКонтакте», а также на огромных городских экранах медиахолдинга MAER по всей стране.