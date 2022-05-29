Сергей Собянин рассказал о работе коллекторного хозяйства Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коллекторное хозяйство Москвы является крупнейшим в мире. Бетонные тоннели, по которым идут кабели энергоснабжения, связи, тепловые и водопроводные сети, протянулись под городом на целых 800 километров. Об этом в воскресенье, 29 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Это сложные объекты — со своим освещением, вентиляцией и водоотведением, видеокамерами и датчиками. Они оперативно срабатывают при внештатных ситуациях. Специалисты «Москоллектора» круглосуточно следят за показаниями приборов, регулярно спускаются под землю для осмотра конструкций, — рассказал он.

По словам мэра, некоторые сооружения столичного коллекторного хозяйства уникальны. Так, часть тоннеля «Пресня» проложена под руслом Москвы-реки на глубине до 19 метров. При его строительстве использовали технологию метростроевцев — тоннелепроходческий комплекс.

Примечательно, что по такой же технологии прокладывают подземные коммуникации на участках со сложной геологией или плотной городской застройкой, написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в городе открылся самый крупный рыбный рынок на фестивале «Рыбная неделя». Он расположился на переходе от Манежной к площади Революции.