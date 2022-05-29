Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

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Финская сборная в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.

Основное время встречи в Тампере закончилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). В составе хозяев дублем отметился Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забил Йоэль Армия (55). В канадской сборной отличились Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Максим Комтуа (59). Автором победного гола в овертайме стал Сакари Маннинен (67).

Команда Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Финны — действующие олимпийские чемпионы. Лидерами по числу побед на мировых первенствах являются сборные Канады и России/СССР (по 27 титулов).

Российская и белорусская сборные пропускали чемпионат мира в Финляндии из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF), которая отстранила команды. Вместо сборной России на турнире выступила команда Франции, вместо белорусов — австрийцы.

27 мая стало известно, что IIHF лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Также организация утвердила проведение турнира в Финляндии и Латвии.