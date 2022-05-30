Заказать питание на молочной кухне теперь можно по временному полису ОМС

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заказать питание на молочной кухне теперь можно по временному полису обязательного медицинского страхования. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщали председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

— Город продолжает развивать сервисы и услуги для удобства жителей столицы. В частности, многое делается, чтобы получение и заказ питания на молочной кухне были еще проще и комфортнее, — рассказала она.

Шинкарук отметила, что нововведение в основном коснется семей с новорожденными детьми. Родители смогут оформить услугу онлайн на портале мэра Москвы сразу после рождения малыша и подачи заявления на оформление его медицинского полиса.

Помимо этого, родители при желании смогут получать продукцию на всех детей в один день. Система предложит одинаковую дату получения продуктов, если заказ оформляется для одной семьи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столице идет активная работа в рамках реализации программы модернизации молочных кухонь. Так, в городе начались ремонтные работы еще в 12 пунктах.