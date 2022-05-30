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Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова

Араз Салехов
Общество
Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил о включении в состав Совета безопасности (СБ) РФ нового главу МЧС Александра Куренкова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 мая.

— Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А. В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — цитирует сообщение ТАСС.

25 мая российский лидер назначил Александра Куренкова главой МЧС. Предыдущий руководитель ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября прошлого года на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

Помимо этого, Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. Также в понедельник состоятся телефонные переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

МЧС Владимир Путин Совет Безопасности РФ
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