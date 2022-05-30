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«Предусмотрена уголовная ответственность»: юрист напомнил, что грозит за сорванные с клумб цветы

Рафаэль Залян

Сюжет: 

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«Предусмотрена уголовная ответственность»: юрист напомнил, что грозит за сорванные с клумб цветы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За срывание цветов в парковых зонах, на садовых участках или в местах, где растения цветут в обособленных от природной среды условиях либо находятся в чьем-либо владении, предусмотрена административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист Дмитрий Николаев, комментируя инцидент, произошедший в столичном районе Чистые пруды, где жители устроили массовый сбор тюльпанов на клумбе, расположенной на 9-й Парковой улице. Видео «сбора» разлетелось по соцсетям.

По словам Николаева, если растения с клумбы выкопаны или сорваны тайно, а граждане преследовали корыстные цели и сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность:

— Речь идет статье 158 («Кража») Уголовного кодекса России. За такое деяние провинившегося могут привлечь к уголовной ответственности. Ему могут грозить штраф до 80 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Юрист подчеркнул: если преступление совершено в особо крупном размере, тогда предусмотрены более строгие меры наказания.

Но если стоимость нанесенного ущерба не превышает суммы 2,5 тысячи рублей, тогда деяние будет квалифицировано как правонарушение административного характера:

— В подобных случаях правонарушителю инкриминируется статья 7.27 («Мелкое хищение») Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно букве закона, соответствующее деяние предусматривает ответственность в виде штрафа объемом до пятикратной стоимости похищенного имущества. В отдельных случаях правонарушителя могут арестовать на срок до 15 суток или отправить на обязательные работы на срок до 120 часов, заключил собеседник «ВМ».

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