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Дерматолог рассказала, почему нельзя давить прыщи

Лала Манушакян
Общество
Дерматолог рассказала, почему нельзя давить прыщи
Фото: shutterstock

Врач-дерматолог Мария Журавлева объяснила, почему вредно давить прыщи и к чему это может привести.

— Прыщ — это полость, заполненная гноем, на выходе из устья волосяного фолликула. Она имеет дно, покрышку и подлежащий воспалительный инфильтрат. Видимая часть прыща составляет лишь 1/3, остальные же 2/3 нам не видны, — отметила специалист.

По словам дерматолога, при выдавливании прыща разрывается лишь его «покрышка». При этом, из полости выходит только верхушка гнойного «айсберга». Оставшаяся часть вытекает обратно в фолликул, стенки которой начинают растягиваться еще больше.

Такие манипуляции с прыщом могут лишь усугубить ситуацию. Особенно опасны места в области носогубного треугольника, там, при разрыве стен фолликулы, рядом с прежним может образоваться несколько новых прыщей.

Журавлева уточнила в беседе с MedikForum, что проходящие в носогубной зоне сосуды направляются в синусы мозга. Гной из неудачно выдавленного прыща, попав в ток крови, может вызывать тяжелое воспаление.

До этого врач-дерматолог Мэри Шеу рассказала о нескольких способах, которые помогут избавиться от акне.

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