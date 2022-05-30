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Валентин Юмашев покинул пост внештатного советника Путина

Евгений Белоусов
Общество
Валентин Юмашев покинул пост внештатного советника Путина
Фото: yeltsincenter.ru

Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах по собственной инициативе. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила заместитель исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмила Телень.

— Это была его инициатива. Я это знаю от него, — заявила она.

Юмашев в 1996 году входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В конце 1998 году был назначен советником президента на общественных началах, позднее он продолжил занимать этот пост и при Владимире Путине, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин уволил Андрея Гуровича с должности замглавы МЧС России. Гурович занимал должность замглавы МЧС с 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.

В этот же день президент назначил Александра Куренкова главой МЧС. До этого Совет Федерации России поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства.

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