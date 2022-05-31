Анастасия Ракова: Московские школьники создали аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения для Музея Победы

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичные школьники презентовали аудиогиды на семи языках, мобильные приложения, чат-боты и цифровые двойники экспонатов с технологиями дополненной реальности для Музея Победы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы уже давно активно сотрудничаем с Музеем Победы. Наши школьники посещают учебные дни в музее, экскурсии, принимают участие в викторинах и квизах, конкурсах и торжественных мероприятиях, — сказала она.

В Музее Победы состоялось торжественное награждение. Участники проекта получили благодарственные письма, а авторам лучших ИТ-решений вручили дипломы победителей и участников.

Разработкой аудиогида занимались старшеклассники. Им активно помогали школьные педагоги. В процессе создания ребята изучали исторические источники, оттачивали технику речи, занимались звуковым дизайном и многим другим. Всего школьники создали аудиогиды для шести экскурсионных маршрутов.

Создание чат-бота, мобильных и веб-приложений проходило в рамках хакатона «IT в Музее Победы». Помимо этого, школьникам помогли в создании цифровых двойников экспонатов.

Благодаря команде десятиклассников из школы № 1561 в музее появится VR-приложение для изучения историографии крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно расширит возможности проведения экскурсий. Посетить экспозицию Музея Победы можно будет даже в школьном классе.

Мобильное приложение VictoryMuseum поможет посетителям разнообразнее провести время на выставках и экспозициях музея. Москвичи смогут принять участие в викторине, изучить 3D-модель боевой техники или оружия времен войны.

Директор Музея Победы Александр Школьник поблагодарил команды участников и заявил, что музей будет активно пользоваться новыми разработками.

До этого стало известно, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей.