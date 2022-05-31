Девочку-подростка нашли мертвой на козырьке подъезда

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Россия, Москва, Базовская улица Карта всех событий

Тело подростка обнаружили на севере Москвы. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

В понедельник, 30 мая, школьницу нашли мертвой на козырьке подъезда дома на Базовской улице, сообщает «МК».

Специалисты выяснили, что смерть наступила около полуночи. Искать подростка стали с утра, когда дворник принес в полицию ее телефон, найденный во дворе.

О погибшей девочке известно, что та не имела успехов в учебе в школе и дружила с плохой компанией: употребляла алкоголь и состояла на учете за кражу в магазине.

26 мая сообщалось, что уголовное дело двух подростков, погибших от передозировки наркотиков в Рузе, направлено в суд.