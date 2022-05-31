Новостройка по реновации появится в районе проспекта Вернадского

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

В районе Проспект Вернадского появится дом по реновации, состоящий из четырех секций переменной этажности. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 31 мая.

— Визуально комплекс будет состоять из нескольких корпусов переменной этажности. В качестве отделки будут использоваться бетонные декоративные плитки под кирпич, а также металлические панели. Для удобства жильцов предусмотрены корзины под кондиционеры, — сказал он.

Площадь новостройки составит 55 тысяч квадратных метров. Проект корпусов образует закрытый внутренний двор.

Помимо этого, дом оборудуют подземной автостоянкой на 208 машин. Прилегающая территория будет благоустроена.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что в Нижегородском районе столицы появится «монохромный» дом, построенный по программе реновации. Площадь здания составит порядка 12 тысяч квадратных метров.

24 мая стало известно, что еще одна новостройка по программе реновации появится в Бескудниковском районе. Здание представит собой четырехсекционное здание переменной этажности.