Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

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Верховный суд РФ расширил пределы самообороны в случае, если в дом проникли грабители. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

Ранее к преступлениям, при которых разрешено обороняться, относились только побои, грабеж и применение насилия.

Теперь в этот список дополнительно включили незаконное проникновение в жилище против воли проживающего, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, цитирует постановление пленума ВС РИА Новости.

Меры самозащиты можно применять при наличии реальной угрозы, даже если не было проникновения в жилища. Например, в случаях, когда злоумышленник направляет на жертву оружие.

При этом отмечается, что если возникнут сомнения в превышении пределов самообороны, то решение должно быть принято в пользу обвиняемого.

13 мая несколько злоумышленников проникли на участок пенсионера и похитили строительный инструмент. Сам мужчина не заметил вторжения и ему не пришлось применять средства самообороны.