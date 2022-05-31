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Патрушев заявил об особых планах Запада в отношении территории Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Патрушев заявил об особых планах Запада в отношении территории Украины
Фото: khabkrai.ru

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Запад имеет особые планы на украинскую территорию. Такое мнение он выразил во вторник, 31 мая.

По его словам, он видит признаки того, что Польша пытается захватить западную часть Украины, передает газета «Известия».

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой. Он напомнил, что в День национальной конституции Польши глава государства Анджей Дуда официально заявил о территориальных претензиях к Украине.

25 марта бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1. По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны. На карте было показано, что в состав Польши якобы могут войти Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская украинские области.

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