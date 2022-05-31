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Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе

Лейла Алиева
Экономика
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России в своем апрельском прогнозе учел нефтяное эмбарго ЕС. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева во вторник, 31 мая.

Отмечается, что экспорт достаточно существенно снизится, данные ожидания остаются релевантными в свете нефтяного эмбарго Евросоюза.

— Объявление было сделано только сегодня, но в принципе обсуждение происходило достаточно длительное время. И когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке в апреле, в принципе обсуждения уже начались, и мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится, поэтому мы считаем, что этот прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях, — передает слова Юдаевой РИА Новости.

Накануне лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Отмечается, что к концу нынешнего года страны Евросоюза намерены фактически сократить импорт нефти из России на 90 процентов.

В свою очередь эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему эмбарго ЕС на нефть не повлияет на доходы России.

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