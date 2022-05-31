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В Москве спасли утят, попавших под решетку водосброса

Араз Салехов
Город
В Москве спасли утят, попавших под решетку водосброса
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Большой Чертановский пруд Карта всех событий

Сотрудники столичного управления МЧС спасли шестерых утят, попавших под решетку водосброса Чертановского пруда. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

По его информации, пятеро утят были спасены моментально, однако последний из них попал в переливную трубу. В ходе спасательных работ сотрудникам ведомства все же удалось спасти все семейство пернатых.

Напомним, что специалисты «Мосводостока» спасли утят на Варшавском пруду. Мама-утка и утята плавали по Варшавскому пруду, но в один момент утята провалились сквозь ячейки решетки водосборной конструкции. Об этом тут же сообщила жительница района Чертаново Южное. На место быстро прибыла бригада «Мосводостока» — утят достали и вернули маме.

Решетку водосборного сооружения заделали мелкой сеткой, теперь уткам ничего не угрожает.

Помимо этого, 23 мая в природном парке «Кузьминки-Люблино» сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды установили домики для уток. Они помогут маленьким птенцам научиться плавать.

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