Вассерман призвал оставить без внимания реплики Пугачевой

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что реплики российской певицы Аллы Пугачевой из Израиля стоит оставлять без внимания. Это, по мнению парламентария, нанесет сильный удар по ее самооценке и лучшим показателем реального отношения российского населения к Примадонне.

Вассерман заметил, что артистке не могут закрыть въезд в страну, однако стоит отказаться от публичного реагирования на высказывания певицы, тогда она поймет, что на родине ее больше не ждут.

Кроме того, депутат в интервью изданию «Слово и дело» заметил, что Пугачева и другие уехавшие из страны артисты остались без самого главного — любви и внимания своих российских зрителей.

— Это значит, что и по возвращении в Россию они не смогут вернуть утраченный успех, — подчеркнул Вассерман.

Накануне Пугачева отреагировала на оскорбления, звучащие в ее адрес из родной страны. Она заметила, что громкость и скандальность реплик напрямую зависит от уровня интеллекта человека, их произносящего.

Певица уже три месяца находится в Израиле. Туда она уехала вместе со своим мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри. Раньше осени в России Пугачеву, скорее всего, увидеть не удастся