Зеленский: Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат

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Ежедневные боевые потери украинских сил составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными. Об этом во вторник, 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Глава восточноевропейского государства назвал ситуацию на востоке страны «очень тяжелой». Также Зеленский подчеркнул, что Киев не намерен уступать свои территории, однако связанные с ними сложности могут обсуждаться, пишет ТАСС.

— Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться, — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что подобные дискуссии необходимы, они могут начать разрешать подобные территориальные сложности по дипломатическим каналам. «Иначе ничего не получится», заметил политик.

Накануне появилась информация, что в Вашингтоне не намерены давить на Киев в вопросе отчуждения территорий в пользу России. При этом в Белом доме обвинили Москву в приостановке переговорного процесса.