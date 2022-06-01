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Названы признаки хорошего психотерапевта

Ирина Игнатенко
Общество
Названы признаки хорошего психотерапевта
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Психотерапевта-профессионала отличают чуткое отношение к проблемам пациента и способность создать комфортную обстановку, в которой человек сможет раскрыться и настроиться на продуктивную терапию. Такое мнение высказала врач-психотерапевт Светлана Панюшкина.

Она отметила, что хороший психотерапевт открыт по отношению к людям, вежлив, участлив, проявляет уважение к пациенту и его словам. В ходе общения он не дает оценок, старается создать доверительную атмосферу, чтобы пациенту было проще рассказать о своих тревогах.

Светалана Панюшкина добавила, что если у психотерапевта есть сертификат психиатра, то он имеет право дополнительно назначать пациенту лекарства. Хорошие специалисты в течение жизни должны проходить курсы повышения квалификации, иметь соответствующие сертификаты, передает РИАМО.

Ранее в Минздраве России рассказали, в каких регионах страны насчитывается наибольшее число пациентов с нарушениями психики.

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