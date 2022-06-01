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Актер Дмитрий Назаров опроверг информацию о госпитализации

Анастасия Колоскова
Общество
Актер Дмитрий Назаров опроверг информацию о госпитализации
Фото: скриншот сериала «Кухня»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, известный по роли шеф-повара Баринова в популярном сериале «Кухня», назвал слухи о своей госпитализации «сплетнями».

— Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни, — цитирует актера РИА Новости.

При этом Назаров отметил, что у него все замечательно.

До этого в СМИ появилась информация, что звезду сериала «Кухня» госпитализировали в один из столичных кардиологических центров.

К слову, ситуация с неверной информацией о состоянии здоровья Назарова возникает не впервые. Так, весной 2019 года СМИ сообщали, что актера экстренно госпитализировали в отделение нейрохирургии с сильными болями в спине.

Однако позднее поступил комментарий самого Назарова, который выразил удивление тем фактом, что его вообще госпитализировали. По его словам, он ничего об этом не знает и чувствует себя нормально. Актер предположил, что неверную информацию распустили его враги.

Дмитрий Назаров является народным артистом России. На его счету более 40 ролей в кино и на телевидении.

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