Названа главная опасность употребления горячего чая с медом

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Употребление горячего чая с медом опасно для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила диетолог Елена Соломатина.

— В меде при нагревании появляются канцерогены, поэтому его нельзя нагревать или класть в чай. Даже если мы его просто кладем в горячий чай, то от него никаких ферментов не остается, — отметила она.

Эксперт добавила, что в таком случае мед теряет свою пользу, проявляя канцерогенные токсические свойства.

Диетолог пояснила, что здоровый человек может съесть пару чайных ложек меда в день, рассасывая с чаем или добавляя в творог и йогурты.

Также Соломатина назвала заболевания, при которых употребление меда также может быть опасно.

Кроме того, врач-диетолог Николь Линдель заявила, что употребление меда оказывает негативное влияние на состояние зубов и десен, способствуя развитию кариеса. По ее словам, особую опасность мед представляет для пациентов, страдающих от жировой болезни печени, что обусловлено наличием фруктозы в составе продукта.

А диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, можно ли заваривать чай несколько раз.