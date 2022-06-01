Столичный Главархив опубликовал детские фотографии горожан XX века

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В День защиты детей Главное архивное управление столицы опубликовало фотоальбом «Путешествие в детство» в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На фотографиях запечатлены дети во время занятий в кружках и секциях, на экскурсиях и встречах с известными людьми, например, с писателем Сергеем Михалковым и хоккеистом Анатолием Ионовым. Фотографы засняли детские футбольные матчи и яхтенные гонки, соревнования по авиамоделированию и уроки танцев, — говорится в сообщении.

Так, авторами опубликованных кадров являются известные фотографы ХХ века: Борис Игнатович, Яков Берлин, Николай Щапов, Василий Егоров, Михаил Озерский, Виктор Ахломов и Борис Ярославцев.

Снимки, как уточняется, показывают жизнь детей с 1900 года и до середины 1980-х годов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что виртуальный музей был создан два года назад совместно с центрами госуслуг «Мои документы». В частности, на одной площадке собраны свидетельства о Великой Отечественной войне из семейных архивов москвичей, а также данные из фондов Главархива.

Помимо этого, в день рождения Московского метрополитена Главархив опубликовал пять фотоальбомов, которые отражают развитие метро в начале 1950-х годов.