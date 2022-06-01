Силовики начали проверку Чубайса и его окружение на коррупцию

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Российские силовики опрашивают свидетелей о случаях коррупции со стороны покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения. Об этом стало известно в среду, 1 июня.

Уточняется, что сотрудники силовых структур также изучают на признаки коррупции полученную ими ранее документацию. Проверка была организована после поступления в силовые структуры информации о возможной причастности Чубайса к коррупции. Однако, в чем именно подозревают бывшего главу «Роснано», в интересах следствия, не уточняется, передает ТАСС.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет желания и возможностей следить за жизнью экс-руководителя «Роснано».

До этого президент РФ Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее Песков уточнил, что увольнение произошло по собственному желанию Чубайса, а вопрос отъезда чиновника из России является его личным делом.