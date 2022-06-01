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Более 200 тысяч москвичей проголосовали за название площади около посольства США

Георгий Соланович
Город
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за название площади около посольства США
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 200 тысяч москвичей за три дня проголосовали за название площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Лидируют варианты «Площадь Донецкой Народной Республики» и «Площадь Защитников Донбасса», сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

Отдать свой голос за один из вариантов можно именно на сайте проекта. Примечательно, что при победе варианта «Площадь Донецкой Народной Республики» в Москве подберут и место для наименования в честь Луганской Народной Республики.

Голосование за название площади в Пресненском районе города открылось 30 мая. Инициатива увековечить на карте города память защитников Донбасса поступила от депутатов Мосгордумы. Они направили в правительство столицы соответствующее предложение 18 мая. Позже решение МГД поддержали в Кремле.

До этого вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в здании посольства Литвы после отзыва посла государства из РФ можно организовать образовательный центр для детей из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

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