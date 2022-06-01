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«Чужими руками»: политолог оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Чужими руками»: политолог оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Фото: flickr.com/nato

Война между НАТО и Россией маловероятна, поскольку США не стремятся к прямой военной конфронтации с нашей страной. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия вела войну не с ними, а с третьей стороной, таким образом расходуя свои ресурсы. На это, в частности, указывают слова президента США Джо Байдена о том, что его страна «не ищет войны между НАТО и Россией», но в то же время готова оказывать военную поддержку Украине.

— То, что НАТО не собирается нападать на Россию, чистая правда. Даже то, что США не дадут Польше формального разрешения ввести армию на Украину, тоже правда. Им выгодно вести войну с Россией чужими руками. Однако и в этих условиях риск военной эскалации все же есть, угроза ядерного противостояния никуда не ушла: США и Россия друг другу не доверяют, как это было в самые напряженные годы Холодной войны.

Политолог также рассказал, имеет ли Германия право на армию после катастроф ХХ века. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна «скоро будет иметь самую большую традиционную армию в Европе в рамках НАТО». По его словам, это позволит укрепить безопасность Германии и ее союзников.

Россия США НАТО
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