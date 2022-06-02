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Врач-невролог Жданов объяснил, почему появляется ощущение «каски» при головной боли

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему появляется ощущение «каски» головной боли
Фото: depositphotos

Головная боль напряжения — это заболевание, для которого характерно появление двусторонней, ноющей, сдавливающей или сжимающей (по типу ощущения «шлема», «каски») головной боли диффузного характера преимущественно в лобно-теменной, височных или затылочно-шейных областях продолжительностью от 30 минут до нескольких дней или недель. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

По словам врача, приступ боли могут спровоцировать:

  • острый или хронический стресс;
  • тревога, тревожное расстройство;
  • глубокая депрессия;
  • переутомление;
  • эмоциональное напряжение;
  • длительное неудобное положение головы и шеи в сочетании с недостаточной двигательной активностью;
  • несоответствие между потребностью и возможностью человека;
  • низкая самооценка пациентами состояния своего здоровья;
  • неспособность к психологическому и мышечному расслаблению;
  • недостаток ночного сна;
  • избыточное употребление обезболивающих лекарственных препаратов.

Жданов рассказал, что предрасполагающими факторами для возникновения головной боли напряжения могут стать события, произошедшие с человеком в детстве.

— Конфликты в детском возрасте, хроническая психотравмирующая обстановка в детском возрасте. А также эмоционально-личностные особенности пациента: повышенная возбудимость, тревога, депрессия. Еще могут повлиять недостаточная или, наоборот, чрезмерная физическая активность, — пояснил невролог.

При приступе головной боли напряжения человек чувствует повышенную тревожность, внутреннее беспокойство, напряженность, отметил врач.

— А также ноющие, колющие боли в области сердца, ощущение его замирания, остановки. Или перебоев в сердце. Ощущение нехватки воздуха, удушья, затруднения дыхания, провоцирующееся эмоциональными или физическими нагрузками, пребыванием в душном помещении. Еще, возможно, неприятные боли в животе, эпигастральной области, — рассказал Жданов.

Он также добавил, что для выяснения причины головной боли напряжения и ее лечения необходимо обратиться за консультацией к врачу-неврологу.

Здоровье Врачи головная боль
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