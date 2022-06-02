В Крыму сообщили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

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В Крыму идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями благодаря снятию продовольственной блокады со стороны Украины. Об этом в четверг, 2 июня, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи, — отметил он.

Чиновник добавил, что это в свою очередь позволило снизить цены в Крыму благодаря поставкам фруктов и овощей из освобожденных регионов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил необходимость более ускоренного воссоединения Запорожской и Херсонской областей с Россией. По его словам, освобожденные регионы в воссоединении с РФ должны пройти крымский путь. При этом регион может поделиться опытом и стать куратором данного процесса.

Напомним, что в конце мая в Херсонскую область провели оптоволоконный интернет-кабель с территории Крыма. Однако координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич уточнил, что на данном этапе на освобожденных территориях отмечаются перебои с мобильной связью. В связи с этим в регионе периодически пропадает сигнал Сети.